Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Втрати росіян в Україні перетнули нову психологічну позначку

Російські загарбники зазначили суттєвих втрат на полі бою за минулу добу.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

Втрати РФ у війні проти України на сьогодні становлять орієнтовно 1,27 млн військових.

Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про втрати противника станом на 16 березня.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 16.03.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 279 930 (+760) осіб

  • танків — 11 781

  • бойових броньованих машин — 24 215 (+2)

  • артилерійських систем — 38 457 (+19)

  • РСЗВ — 1 687 (+1)

  • засоби ППО — 1 333 (+1)

  • літаків — 435

  • гелікоптерів — 349

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 181 153 (+1 883) од.

  • крилаті ракети — 4 468

  • кораблі / катери — 33 (+1) (підтверджено результат попередніх уражень)

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 83 624 (+111)

  • спеціальна техніка — 4 091 (+2)

Нагадаємо, Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії. Також у Криму було уражено пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

