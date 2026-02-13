- Дата публікації
Втрати Росії на фронті перевищили 1,25 мільйона військових — Генштаб
Втрати окупаційної армії РФ зросли на кілька сотень осіб за добу.
У війні проти України російська армія втратила за добу 800 військових та десятки одиниць техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 250 950 (+800) осіб
танків — 11 667 (+5)
бойових броньованих машин — 24 028 (+3)
артилерійських систем — 37 254 (+41)
РСЗВ — 1 642 (+1)
засоби ППО — 1 300 (+1)
літаків — 435 гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня / — 133 392 (+1 239)
крилаті ракети — 4 286 (+16)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 78 268 (+127)
спеціальна техніка — 4 070
Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.
4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.