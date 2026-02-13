ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
234
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії на фронті перевищили 1,25 мільйона військових — Генштаб

Втрати окупаційної армії РФ зросли на кілька сотень осіб за добу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупант

Окупант / © Associated Press

У війні проти України російська армія втратила за добу 800 військових та десятки одиниць техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 13.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 250 950 (+800) осіб

  • танків — 11 667 (+5)

  • бойових броньованих машин — 24 028 (+3)

  • артилерійських систем — 37 254 (+41)

  • РСЗВ — 1 642 (+1)

  • засоби ППО — 1 300 (+1)

  • літаків — 435 гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / — 133 392 (+1 239)

  • крилаті ракети — 4 286 (+16)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 2

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 78 268 (+127)

  • спеціальна техніка — 4 070

Раніше повідомлялося, що за весь час повномасштабної війни в Україні Росія втратила 1,2 мільйона солдатів. Це перевищує втрати в будь-якій війні після Другої світової. Ця цифра приблизно дорівнює чисельності населення Брюсселя.

4 лютого президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті. Зеленський навів цифру 55 000 загиблих.

