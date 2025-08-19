- Дата публікації
-
Війна
- 429
- 1 хв
Втрати Росії на фронті зросли: Генштаб оновив дані станом на 19 серпня
Загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1071780 людей особового складу.
Минулої доби ЗСУ ліквідували 890 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1071780 осіб.
Про це 19 серпня повідомив Генштаб ЗСУ в Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.08.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1071780 (+890) осіб
танків — 11118
бойових броньованих машин — 23148
артилерійських систем — 31698 (+66)
РСЗВ — 1470 (+1)
засоби ППО — 1208
літаків — 422
гелікоптерів — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51894 (+209)
крилаті ракети — 3558
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 59060 (+123)
спеціальна техніка — 3943 (+1)
Нагадаємо, росіяни монтують фейкові відео захоплення територій України військами, щоб створити ілюзію успіхів на фронті. У такий спосіб Кремль потім маніпулює на переговорах з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.