ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії на фронті зросли: Генштаб оновив дані станом на 19 серпня

Загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1071780 людей особового складу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські окупанти

Російські окупанти / © Associated Press

Минулої доби ЗСУ ліквідували 890 окупантів на фронті. Загальні бойові втрати ворога у війні проти України становлять 1071780 осіб.

Про це 19 серпня повідомив Генштаб ЗСУ в Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 19.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1071780 (+890) осіб

  • танків — 11118

  • бойових броньованих машин — 23148

  • артилерійських систем — 31698 (+66)

  • РСЗВ — 1470 (+1)

  • засоби ППО — 1208

  • літаків — 422

  • гелікоптерів — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 51894 (+209)

  • крилаті ракети — 3558

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 59060 (+123)

  • спеціальна техніка — 3943 (+1)

Нагадаємо, росіяни монтують фейкові відео захоплення територій України військами, щоб створити ілюзію успіхів на фронті. У такий спосіб Кремль потім маніпулює на переговорах з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie