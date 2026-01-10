- Дата публікації
Втрати Росії станом на 10 січня: Генштаб оновив дані
Окупанти втратили ще чотири танки і 18 крилатих ракет.
Станом на ранок 10 січня 2026-го ЗСУ знищили 1 217 810 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 880 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб
танків – 11 530 (+4) од.
бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од.
артилерійських систем – 35 908 (+16) од.
РСЗВ – 1 597 (+1) од.
засоби ППО– 1 269 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од.
крилаті ракети – 4 155 (+18) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од.
спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.
Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ліквідовано щонайменше 19 російських генералів. Втрати серед вищого командного складу РФ фіксувалися не лише у зоні активних бойових дій, а й безпосередньо на території Росії. Йдеться про успішні удари по штабах, складні диверсійні операції та підриви.