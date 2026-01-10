ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Війна
62
1 хв

Втрати Росії станом на 10 січня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили ще чотири танки і 18 крилатих ракет.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ у війна зросли ще на майже 900 осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 10 січня 2026-го ЗСУ знищили 1 217 810 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 880 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб

  • танків – 11 530 (+4) од.

  • бойових броньованих машин – 23 882 (+0) од.

  • артилерійських систем – 35 908 (+16) од.

  • РСЗВ – 1 597 (+1) од.

  • засоби ППО– 1 269 (+0) од.

  • літаків – 434 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од.

  • крилаті ракети – 4 155 (+18) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 510 (+84) од.

  • спеціальна техніка – 4 039 (+2) од.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було ліквідовано щонайменше 19 російських генералів. Втрати серед вищого командного складу РФ фіксувалися не лише у зоні активних бойових дій, а й безпосередньо на території Росії. Йдеться про успішні удари по штабах, складні диверсійні операції та підриви.

62
