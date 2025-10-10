- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 242
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 10 жовтня: Генштаб оновив дані
За минулу добу ліквідовано понад 1100 російських окупантів та чимало ворожої техніки.
Станом на ранок 10 жовтня ЗСУ знищили 1 120 510 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 120 510 (+1120) осіб
танків – 11246 (+5) од
бойових броньованих машин – 23339 (+14) од
артилерійських систем – 33547 (+13) од
РСЗВ – 1517 (+0) од
засоби ППО – 1225 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254)
крилаті ракети – 3841 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70)
спеціальна техніка – 3973 (+0)
Нагадаємо, в ISW оприлюднили шокувальні цифри про втрати РФ. Росія втрачає десятки тисяч солдатів щомісяця. За даними американських фахівців, від січня до серпня 2025-го російські війська зазнали найбільших втрат на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках.