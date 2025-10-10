ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 10 жовтня: Генштаб оновив дані

За минулу добу ліквідовано понад 1100 російських окупантів та чимало ворожої техніки.

Втрати РФ.

За минулу добу ліквідовано понад 1100 російських окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 10 жовтня ЗСУ знищили 1 120 510 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1120 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 120 510 (+1120) осіб

  • танків – 11246 (+5) од

  • бойових броньованих машин – 23339 (+14) од

  • артилерійських систем – 33547 (+13) од

  • РСЗВ – 1517 (+0) од

  • засоби ППО – 1225 (+0) од

  • літаків – 427 (+0) од

  • гелікоптерів – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254)

  • крилаті ракети – 3841 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70)

  • спеціальна техніка – 3973 (+0)

Нагадаємо, в ISW оприлюднили шокувальні цифри про втрати РФ. Росія втрачає десятки тисяч солдатів щомісяця. За даними американських фахівців, від січня до серпня 2025-го російські війська зазнали найбільших втрат на Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках.

