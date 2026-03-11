- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 435
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 11 березня: Генштаб назвав реальні цифри
Росіяни активно втрачають як особовий склад, так і техніку та озброєння.
Станом на 11 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 275 980 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 275 980 (+990) осіб
танків — 11 763 (+5) од.
бойових броньованих машин — 24 177 (+3) од.
артилерійських систем — 38 263 (+61) од.
РСЗВ — 1 680 (+1) од.
засоби ППО — 1 328 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 349 (+0) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня — 170 966 (+2 157) од.
крилаті ракети — 4 403 (+0) од.
кораблі / катери — 31 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 82 791 (+281) од.
спеціальна техніка — 4 088 (+1) од.
Як повідомлялося, напередодні вночі Сили оборони "пробили" тили РФ під Донецьком. Зокрема, українські дрони уразили склади паливно-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі окупованого Донецька.