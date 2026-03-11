ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
435
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 11 березня: Генштаб назвав реальні цифри

Росіяни активно втрачають як особовий склад, так і техніку та озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © gettyimages.com

Станом на 11 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 275 980 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 275 980 (+990) осіб

  • танків — 11 763 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 24 177 (+3) од.

  • артилерійських систем — 38 263 (+61) од.

  • РСЗВ — 1 680 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 328 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 349 (+0) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 170 966 (+2 157) од.

  • крилаті ракети — 4 403 (+0) од.

  • кораблі / катери — 31 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 82 791 (+281) од.

  • спеціальна техніка — 4 088 (+1) од.

Як повідомлялося, напередодні вночі Сили оборони "пробили" тили РФ під Донецьком. Зокрема, українські дрони уразили склади паливно-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі окупованого Донецька.

Дата публікації
Кількість переглядів
435
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie