Війна
418
1 хв

Втрати Росії станом на 11 лютого: Генштаб оновив дані

Втрати Російської Федерації у війні зросли е на 820 загарбників.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії у війні.

Втрати Росії у війні знову зросли. / © Associated Press

Станом на ранок 11 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 249 380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 249 380 (+820) осіб

  • танків – 11 661 (+5) од.

  • бойових броньованих машин – 24 020 (+2) од.

  • артилерійських систем – 37 148 (+59) од.

  • РСЗВ – 1 638 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 298 (+1) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551) од.

  • крилаті ракети – 4 270 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 77 969 (+235) од.

  • спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.

Як повідомлялося, днями ЗСУ вгатили по пунктах управління дронами та складах окупантів РФ. Під прицілом опинилися військові об’єкти противника на тимчасово окупованих територіях і на території країни-агресорки.

418
