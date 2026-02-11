- Дата публікації
Втрати Росії станом на 11 лютого: Генштаб оновив дані
Втрати Російської Федерації у війні зросли е на 820 загарбників.
Станом на ранок 11 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 249 380 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 249 380 (+820) осіб
танків – 11 661 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 020 (+2) од.
артилерійських систем – 37 148 (+59) од.
РСЗВ – 1 638 (+1) од.
засоби ППО – 1 298 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 130 711 (+1 551) од.
крилаті ракети – 4 270 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 77 969 (+235) од.
спеціальна техніка – 4 070 (+0) од.
Як повідомлялося, днями ЗСУ вгатили по пунктах управління дронами та складах окупантів РФ. Під прицілом опинилися військові об’єкти противника на тимчасово окупованих територіях і на території країни-агресорки.