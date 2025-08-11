Втрати Росії станом на 11 серпня: Генштаб оновив дані

Втрати РФ у війні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 серпня становлять близько 1 064 240 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.08.25 орієнтовно склали:

особовий склад — близько 1064240 (+1000) осіб

танки — 11093 (+4)

бойові броньовані машини — 23114 (+7)

артилерійські системи — 31380 (+37)

РСЗВ — 1462 (+2)

засоби ППО — 1204

літаки — 421

гелікоптери — 340

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50646 (+191)

крилаті ракети — 3 556

кораблі/катери — 28

підводні човни — 1

автомобільна техніка та автоцистерни — 58113 (+131)

спеціальна техніка — 3 936

Нагадаємо, Путін не готовий до компромісів у війні з Україною, попри військовий тиск і економічні санкції. За оцінками аналітиків, російський президент натомість зосереджений на підтримці діалогу з Дональдом Трампом, щоб уникнути різкого охолодження у відносинах із Вашингтоном.