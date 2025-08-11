ТСН у соціальних мережах

Війна
1377
1 хв

Втрати Росії станом на 11 серпня: Генштаб оновив дані

Загальні втрати росіян від початку повномасштабної війни сягнули 1064240 осіб особового складу.

Ірина Ігнатова
Втрати російської армії

Втрати РФ у війні / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 серпня становлять близько 1 064 240 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.08.25 орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 1064240 (+1000) осіб

  • танки — 11093 (+4)

  • бойові броньовані машини — 23114 (+7)

  • артилерійські системи — 31380 (+37)

  • РСЗВ — 1462 (+2)

  • засоби ППО — 1204

  • літаки — 421

  • гелікоптери — 340

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50646 (+191)

  • крилаті ракети — 3 556

  • кораблі/катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 58113 (+131)

  • спеціальна техніка — 3 936

Нагадаємо, Путін не готовий до компромісів у війні з Україною, попри військовий тиск і економічні санкції. За оцінками аналітиків, російський президент натомість зосереджений на підтримці діалогу з Дональдом Трампом, щоб уникнути різкого охолодження у відносинах із Вашингтоном.

