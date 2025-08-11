- Дата публікації
-
- Війна
- 1377
- 1 хв
Втрати Росії станом на 11 серпня: Генштаб оновив дані
Загальні втрати росіян від початку повномасштабної війни сягнули 1064240 осіб особового складу.
Загальні бойові втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення станом на 11 серпня становлять близько 1 064 240 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Telegram.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 11.08.25 орієнтовно склали:
особовий склад — близько 1064240 (+1000) осіб
танки — 11093 (+4)
бойові броньовані машини — 23114 (+7)
артилерійські системи — 31380 (+37)
РСЗВ — 1462 (+2)
засоби ППО — 1204
літаки — 421
гелікоптери — 340
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 50646 (+191)
крилаті ракети — 3 556
кораблі/катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 58113 (+131)
спеціальна техніка — 3 936
Нагадаємо, Путін не готовий до компромісів у війні з Україною, попри військовий тиск і економічні санкції. За оцінками аналітиків, російський президент натомість зосереджений на підтримці діалогу з Дональдом Трампом, щоб уникнути різкого охолодження у відносинах із Вашингтоном.