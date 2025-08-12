- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 12 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку та озброєння.
Станом на ранок 12 серпня ЗСУ знищили 1 065 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб,
танків – 11098 (+5) од
бойових броньованих машин – 23119 (+5) од
артилерійських систем – 31406 (+26) од
РСЗВ – 1464 (+2) од
засоби ППО – 1205 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107)
крилаті ракети – 3556 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106)
спеціальна техніка – 3937 (+1).
Як повідомлялося, нещодавно ЗСУ завдали високоточного удару по штабу армії РФ. Атаку було здійснено по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ на Донеччині. Попередньо, ліквідовано командира бригади з позивним «Днєпр» та п’ятьох оперативних співробітників.