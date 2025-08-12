ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 12 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку та озброєння.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

За добу знищено ще майже тисячу загарбників РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 12 серпня ЗСУ знищили 1 065 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 065 220 (+980) осіб,

  • танків – 11098 (+5) од

  • бойових броньованих машин – 23119 (+5) од

  • артилерійських систем – 31406 (+26) од

  • РСЗВ – 1464 (+2) од

  • засоби ППО – 1205 (+1) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50753 (+107)

  • крилаті ракети – 3556 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58219 (+106)

  • спеціальна техніка – 3937 (+1).

Як повідомлялося, нещодавно ЗСУ завдали високоточного удару по штабу армії РФ. Атаку було здійснено по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади РФ на Донеччині. Попередньо, ліквідовано командира бригади з позивним «Днєпр» та п’ятьох оперативних співробітників.

