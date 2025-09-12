ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 12 вересня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 40 артсистем.

Втрати РФ.

За добу окупанти втратили ще 890 солдатів. / © Associated Press

Станом на ранок 12 вересня ЗСУ знищили 1 092 780 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб

  • танків – 11177 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23266 (+2) од

  • артилерійських систем – 32668 (+40) од

  • РСЗВ – 1485 (+2) од

  • засоби ППО – 1217 (+0) од

  • літаків – 422 (+0) од

  • гелікоптерів – 341 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273)

  • крилаті ракети – 3718 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64)

  • спеціальна техніка – 3964 (+0).

Як повідомлялося, 10 вересня дрони ГУР уразили військовий корабель ворога біля Новоросійська. В акваторії Чорного моря вистежили та успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.

