Втрати Росії станом на 12 вересня: Генштаб оновив дані
Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 40 артсистем.
Станом на ранок 12 вересня ЗСУ знищили 1 092 780 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 092 780 (+890) осіб
танків – 11177 (+1) од
бойових броньованих машин – 23266 (+2) од
артилерійських систем – 32668 (+40) од
РСЗВ – 1485 (+2) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58467 (+273)
крилаті ракети – 3718 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 61403 (+64)
спеціальна техніка – 3964 (+0).
Як повідомлялося, 10 вересня дрони ГУР уразили військовий корабель ворога біля Новоросійська. В акваторії Чорного моря вистежили та успішно атакували корабель проєкту багатофункціональних суден MPSV07 зі складу Чорноморського флоту РФ.