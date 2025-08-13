- Дата публікації
Втрати Росії станом на 13 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти втратили ще 23 артсистеми та майже сотню дронів.
Станом на ранок 13 серпня ЗСУ знищили 1 066 110 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 066 110 (+890) осіб,
танків – 11099 (+1) од
бойових броньованих машин – 23127 (+8) од
артилерійських систем – 31429 (+23) од
РСЗВ – 1465 (+1) од
засоби ППО – 1207 (+2) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99)
крилаті ракети – 3558 (+2)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 58265 (+46)
спеціальна техніка – 3937 (+0).