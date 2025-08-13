ТСН у соціальних мережах

Війна

Війна
375
1 хв

Втрати Росії станом на 13 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили ще 23 артсистеми та майже сотню дронів.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Протягом минулої доби знищено 890 російських солдатів. / © Associated Press

Станом на ранок 13 серпня ЗСУ знищили 1 066 110 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 066 110 (+890) осіб,

танків – 11099 (+1) од

бойових броньованих машин – 23127 (+8) од

артилерійських систем – 31429 (+23) од

РСЗВ – 1465 (+1) од

засоби ППО – 1207 (+2) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50852 (+99)

крилаті ракети – 3558 (+2)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 58265 (+46)

спеціальна техніка – 3937 (+0).

