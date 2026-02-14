ТСН у соціальних мережах

Війна
160
1 хв

Втрати Росії станом на 14 лютого: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили майже 30 артсистем і понад 900 БпЛА.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії.

Втрати Росії зросли на понад тисячу загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 14 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 252 020 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 070 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб

  • танків – 11 668 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од.

  • артилерійських систем – 37 282 (+28) од.

  • РСЗВ – 1 645 (+3) од.

  • засоби ППО – 1 300 (+0) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.

  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.

  • кораблі / катери – 29 (+1) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.

  • спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що у війні в Україні на боці Росії загинуло й зазнало поранень шість тисяч військових Кім Чен Ина. Наразі у Курській області залишається ще приблизно 11 тис. солдатів КНДР.

160
