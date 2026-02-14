- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 14 лютого: Генштаб оновив дані
Росіяни втратили майже 30 артсистем і понад 900 БпЛА.
Станом на ранок 14 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 252 020 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 070 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб
танків – 11 668 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од.
артилерійських систем – 37 282 (+28) од.
РСЗВ – 1 645 (+3) од.
засоби ППО – 1 300 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.
крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+1) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.
спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.
Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що у війні в Україні на боці Росії загинуло й зазнало поранень шість тисяч військових Кім Чен Ина. Наразі у Курській області залишається ще приблизно 11 тис. солдатів КНДР.