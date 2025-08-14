ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 14 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку. Знищено ще п’ять танків та 29 артсистем.

Втрати РФ

За добу знищено майже тисячі солдатів Росії. / © gettyimages.com

Станом на ранок 14 серпня ЗСУ знищили 1 065 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб,

  • танків – 11104 (+5) од

  • бойових броньованих машин – 23130 (+3) од

  • артилерійських систем – 31458 (+29) од

  • РСЗВ – 1466 (+1) од

  • засоби ППО – 1207 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191)

  • крилаті ракети – 3558 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58456 (+191)

  • спеціальна техніка – 3937 (+0)

Як повідомлялося, Росія захопила рекордні території за добу перед важливими переговорами. Окупанти заволоділи 110 квадратними кілометрами території — це рекордний показник від травня 2024 року.

