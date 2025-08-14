- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 904
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 14 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку. Знищено ще п’ять танків та 29 артсистем.
Станом на ранок 14 серпня ЗСУ знищили 1 065 220 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу – близько 1 067 100 (+990) осіб,
танків – 11104 (+5) од
бойових броньованих машин – 23130 (+3) од
артилерійських систем – 31458 (+29) од
РСЗВ – 1466 (+1) од
засоби ППО – 1207 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51043 (+191)
крилаті ракети – 3558 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 58456 (+191)
спеціальна техніка – 3937 (+0)
Як повідомлялося, Росія захопила рекордні території за добу перед важливими переговорами. Окупанти заволоділи 110 квадратними кілометрами території — це рекордний показник від травня 2024 року.