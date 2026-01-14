- Дата публікації
-
Війна
- Війна
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 14 січня: Генштаб оновив дані
Росіяни втратили ще шість танків та понад тисячу дронів.
Станом на ранок 14 січня 2026-го ЗСУ знищили 1 221 940 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 990 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 221 940 (+990) осіб
танків – 11 550 (+6) од.
бойових броньованих машин – 23 902 (+3) од.
артилерійських систем – 36 098 (+74) од.
РСЗВ – 1 603 (+3) од.
засоби ППО – 1 275 (+5) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 106 428 (+1074) од.
крилаті ракети – 4 163 (+8) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 74 119 (+232) од.
спеціальна техніка – 4 042 (+0) од.
Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що Росія хоче набрати тисячі контрактників на окупованих територіях. Зокрема, плани стосуються насамперед так званого «Південного воєнного округу» РФ. Йдеться про Донецьку та Луганську області, Крим і місто Севастополь, а також частини Запорізької та Херсонської областей.