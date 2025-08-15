- Дата публікації
Втрати Росії станом на 15 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку.
Станом на ранок 15 серпня ЗСУ знищили 1 068 040 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового склад – близько 1 068 040 (+940) осіб,
танків – 11106 (+2) од
бойових броньованих машин – 23133 (+3) од
артилерійських систем – 31498 (+40) од
РСЗВ – 1467 (+1) од
засоби ППО – 1207 (+0) од
літаків – 422 (+1) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147)
крилаті ракети – 3558 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140)
спеціальна техніка – 3940 (+3).
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив деталі по втратах російської армії у війні з Україною. Наразі у окупантів тисяча втрат на добу: це 500 вбитих і 500 поранених бійців. З його слів, зараз втрати російської армії втричі більші, ніж української, тобто «приблизно 1 до 3».