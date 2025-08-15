ТСН у соціальних мережах

Війна
251
1 хв

Втрати Росії станом на 15 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії.

Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на ранок 15 серпня ЗСУ знищили 1 068 040 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового склад – близько 1 068 040 (+940) осіб,

  • танків – 11106 (+2) од

  • бойових броньованих машин – 23133 (+3) од

  • артилерійських систем – 31498 (+40) од

  • РСЗВ – 1467 (+1) од

  • засоби ППО – 1207 (+0) од

  • літаків – 422 (+1) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 51190 (+147)

  • крилаті ракети – 3558 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 58596 (+140)

  • спеціальна техніка – 3940 (+3).

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розкрив деталі по втратах російської армії у війні з Україною. Наразі у окупантів тисяча втрат на добу: це 500 вбитих і 500 поранених бійців. З його слів, зараз втрати російської армії втричі більші, ніж української, тобто «приблизно 1 до 3».

