Війна
169
1 хв

Втрати Росії станом на 19 лютого: Генштаб оновив дані

Втрати російської армії у війні зросли на понад 800 осіб.

Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні зросли на понад 800 осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 19 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 256 910 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб

  • танків – 11 682 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.

  • артилерійських систем – 37 384 (+21) од.

  • РСЗВ – 1 649 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 302 (+0) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.

  • крилаті ракети – 4 314 (+0) од.

  • кораблі / катери – 29 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 036 (+117) од.

  • спеціальна техніка – 4 072 (+1) од.

Як повідомлялося, протягом лютого армія РФ зазнала рекордних втрат. Зокрема, за другий тиждень місяця втрати її особового складу збільшилися на 40-50% порівняно з попередніми періодами. Так, на кожен квадратний кілометр території загарбники втрачають близько 210 окупантів.

169
