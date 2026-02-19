- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 169
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 19 лютого: Генштаб оновив дані
Втрати російської армії у війні зросли на понад 800 осіб.
Станом на ранок 19 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 256 910 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 830 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб
танків – 11 682 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.
артилерійських систем – 37 384 (+21) од.
РСЗВ – 1 649 (+1) од.
засоби ППО – 1 302 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.
крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
кораблі / катери – 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 79 036 (+117) од.
спеціальна техніка – 4 072 (+1) од.
Як повідомлялося, протягом лютого армія РФ зазнала рекордних втрат. Зокрема, за другий тиждень місяця втрати її особового складу збільшилися на 40-50% порівняно з попередніми періодами. Так, на кожен квадратний кілометр території загарбники втрачають близько 210 окупантів.