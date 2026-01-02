ТСН у соціальних мережах

Війна
397
1 хв

Втрати Росії станом на 2 січня: Генштаб оновив дані

За добу знищено ще шість російських танків та одну крилату ракету.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на ранок 2 січня 2026-го ЗСУ знищили 1 209 880 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб

  • танків – 11 494 (+6) од.

  • бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од.

  • артилерійських систем – 35 720 (+42) од.

  • РСЗВ – 1 589 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 267 (+1) од.

  • літаків – 434 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од.

  • крилаті ракети – 4 137 (+1) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 72 587 (+169) од.

  • спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.

Нагадаємо, ВВС опублікувало матеріал про те, що втрати РФ у війні зростали рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. Журналісти поіменно підтвердили загибель майже 160 тис. окупантів. Однак, за оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.

