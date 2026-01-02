- Дата публікації
Втрати Росії станом на 2 січня: Генштаб оновив дані
За добу знищено ще шість російських танків та одну крилату ракету.
Станом на ранок 2 січня 2026-го ЗСУ знищили 1 209 880 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 910 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 209 880 (+910) осіб
танків – 11 494 (+6) од.
бойових броньованих машин – 23 851 (+2) од.
артилерійських систем – 35 720 (+42) од.
РСЗВ – 1 589 (+2) од.
засоби ППО – 1 267 (+1) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 99 043 (+590) од.
крилаті ракети – 4 137 (+1) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 72 587 (+169) од.
спеціальна техніка – 4 035 (+0) од.
Нагадаємо, ВВС опублікувало матеріал про те, що втрати РФ у війні зростали рекордними темпами протягом останніх 10 місяців 2025-го. Журналісти поіменно підтвердили загибель майже 160 тис. окупантів. Однак, за оцінками експертів, підтверджені дані становлять 45–65% від реальних.