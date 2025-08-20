ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
749
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 20 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку, зокрема пів сотні артсистем.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 20 серпня ЗСУ знищили 1 072 700 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб.

  • танків – 11119 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23152 (+4) од

  • артилерійських систем– 31748 (+50) од

  • РСЗВ – 1470 (+0) од

  • засоби ППО – 1208 (+0) од

  • літаків – 422 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260)

  • крилаті ракети – 3565 (+7)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142)

  • спеціальна техніка – 3943 (+0)

Як повідомлялося, кілька днів тому ЗСУ атакували морський порт РФ «Оля» в Астраханській області. Це важливий для росіян логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За інформацією, під час атаки уражено судно, завантажене комплектувальними до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie