- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 749
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 20 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку, зокрема пів сотні артсистем.
Станом на ранок 20 серпня ЗСУ знищили 1 072 700 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб.
танків – 11119 (+1) од
бойових броньованих машин – 23152 (+4) од
артилерійських систем– 31748 (+50) од
РСЗВ – 1470 (+0) од
засоби ППО – 1208 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260)
крилаті ракети – 3565 (+7)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142)
спеціальна техніка – 3943 (+0)
Як повідомлялося, кілька днів тому ЗСУ атакували морський порт РФ «Оля» в Астраханській області. Це важливий для росіян логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За інформацією, під час атаки уражено судно, завантажене комплектувальними до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.