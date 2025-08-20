Втрати Росії станом на 20 серпня: Генштаб оновив дані

Втрати РФ. / © Associated Press

Реклама

Станом на ранок 20 серпня ЗСУ знищили 1 072 700 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 920 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб.

танків – 11119 (+1) од

бойових броньованих машин – 23152 (+4) од

артилерійських систем– 31748 (+50) од

РСЗВ – 1470 (+0) од

засоби ППО – 1208 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 52154 (+260)

крилаті ракети – 3565 (+7)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 59202 (+142)

спеціальна техніка – 3943 (+0)

Як повідомлялося, кілька днів тому ЗСУ атакували морський порт РФ «Оля» в Астраханській області. Це важливий для росіян логістичний пункт постачання товарів військового призначення з Ірану. За інформацією, під час атаки уражено судно, завантажене комплектувальними до БпЛА типу “Shahed” та боєприпасами з Ірану.

Реклама