- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 592
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 25 серпня: Генштаб оновив дані
За минулу добу знищено ще 870 загарбників РФ.
Станом на ранок 25 серпня ЗСУ знищили 1 076 940 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 870 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб
танків – 11130 (+1) од
бойових броньованих машин – 23175 (+8) од
артилерійських систем – 31946 (+48) од
РСЗВ – 1472 (+0) од
засоби ППО – 1211 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291)
крилаті ракети – 3598 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79)
спеціальна техніка – 3948 (+4)
Як повідомлялося, ЗСУ прорвалися в тил окупантів під Покровськом. Становище окупаційної армії РФ на Покровському напрямі погіршилося після того, як Сили оборони прорвалися до населеного пункту Мирне, опинившись у тилу російських підрозділів.