Війна
592
Втрати Росії станом на 25 серпня: Генштаб оновив дані

За минулу добу знищено ще 870 загарбників РФ.

Олена Капнік
Втрати РФ

За минулу добу знищено ще 870 загарбників РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 25 серпня ЗСУ знищили 1 076 940 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 870 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 076 940 (+870) осіб

  • танків – 11130 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23175 (+8) од

  • артилерійських систем – 31946 (+48) од

  • РСЗВ – 1472 (+0) од

  • засоби ППО – 1211 (+0) од

  • літаків – 422 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53347 (+291)

  • крилаті ракети – 3598 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79)

  • спеціальна техніка – 3948 (+4)

Як повідомлялося, ЗСУ прорвалися в тил окупантів під Покровськом. Становище окупаційної армії РФ на Покровському напрямі погіршилося після того, як Сили оборони прорвалися до населеного пункту Мирне, опинившись у тилу російських підрозділів.

