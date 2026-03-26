ТСН у соціальних мережах

Війна
324
1 хв

Втрати Росії станом на 26 березня: Генштаб назвав реальні цифри

Росіяни втратили майже пів сотні артсистем і один засіб ППО.

Олена Капнік
Втрати армії РФ.

Втрати армії РФ. / © Associated Press

Станом на 25 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 292 170 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1210 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії у війні:

  • особового складу - близько 1 292 170 (+1 210) осіб

  • танків – 11 807 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 24 278 (+4) од.

  • артилерійських систем – 38 795 (+49) од.

  • РСЗВ – 1 698 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 337 (+1) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 350 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.

  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.

  • спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.

Як повідомлялося, вночі 25 березня ЗСУ атакували російський бойовий криголам «Пурга» проєкту 23550. Під удар потрапив стратегічний об’єкт у Ленінградській області — Виборзький суднобудівний завод.

