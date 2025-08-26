ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 26 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 33 артсистеми і 95 дронів.

Олена Капнік
Втрати РФ.

За добу знищено ще 890 солдатів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 26 серпня ЗСУ знищили 1 077 830 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 077 830 (+890) осіб,

  • танків – 11134 (+4) од

  • бойових броньованих машин – 23178 (+3) од

  • артилерійських систем – 31979 (+33) од

  • РСЗВ – 1472 (+0) од

  • засоби ППО – 1211 (+0) од

  • літаків – 422 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95)

  • крилаті ракети – 3598 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97)

  • спеціальна техніка – 3950 (+2)

Як повідомлялося, агенти "АТЕШ" вдарили по логістиці окупантів в Запорізькій області. Вони підпалили об’єкти на залізниці, щоб ускладнити окупантам перевезення вантажів.

