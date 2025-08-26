- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 372
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 26 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 33 артсистеми і 95 дронів.
Станом на ранок 26 серпня ЗСУ знищили 1 077 830 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 077 830 (+890) осіб,
танків – 11134 (+4) од
бойових броньованих машин – 23178 (+3) од
артилерійських систем – 31979 (+33) од
РСЗВ – 1472 (+0) од
засоби ППО – 1211 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53442 (+95)
крилаті ракети – 3598 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 59769 (+97)
спеціальна техніка – 3950 (+2)
Як повідомлялося, агенти "АТЕШ" вдарили по логістиці окупантів в Запорізькій області. Вони підпалили об’єкти на залізниці, щоб ускладнити окупантам перевезення вантажів.