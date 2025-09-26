- Дата публікації
Втрати Росії станом на 26 вересня: Генштаб оновив дані
Загарбники активно втрачають техніку. Зокрема, за добу у ворога мінус два танки та 14 артсистем.
Станом на ранок 12 вересня ЗСУ знищили 1 106 430 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб
танків – 11203 (+2) од
бойових броньованих машин – 23287 (+0) од
артилерійських систем– 33147 (+14) од
РСЗВ – 1501 (+0) од
засоби ППО – 1222 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)
крилаті ракети – 3747 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)
спеціальна техніка – 3975 (+0).
Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав рівень втрат, який може змусити Росію зупинити війну. Він також наголосив, що масштабна мобілізація в Росії не може стати чинником, який похитне суспільні настрої в цій країні.