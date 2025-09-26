ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Війна
405
1 хв

Втрати Росії станом на 26 вересня: Генштаб оновив дані

Загарбники активно втрачають техніку. Зокрема, за добу у ворога мінус два танки та 14 артсистем.

Олена Капнік
Втрати РФ.

Станом на 26 вересня РФ втратила ще 940 військових-окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 12 вересня ЗСУ знищили 1 106 430 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 106 430 (+940) осіб

  • танків – 11203 (+2) од

  • бойових броньованих машин – 23287 (+0) од

  • артилерійських систем– 33147 (+14) од

  • РСЗВ – 1501 (+0) од

  • засоби ППО – 1222 (+0) од

  • літаків – 427 (+0) од

  • гелікоптерів – 345 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 63569 (+334)

  • крилаті ракети – 3747 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62818 (+82)

  • спеціальна техніка – 3975 (+0).

Нагадаємо, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін назвав рівень втрат, який може змусити Росію зупинити війну. Він також наголосив, що масштабна мобілізація в Росії не може стати чинником, який похитне суспільні настрої в цій країні.

