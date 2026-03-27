Війна
575
1 хв

Втрати Росії станом на 27 березня: Генштаб оновив дані

Росіяни втратили чимало техніки. Зокрема, 68 артсистем і дві реактивні системи залпового вогню.

Олена Капнік
Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 27 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 293 170 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб

  • танків – 11 808 (+1) од.

  • бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.

  • артилерійських систем – 38 863 (+68) од.

  • РСЗВ – 1 700 (+2) од.

  • засоби ППО – 1 337 (+0) од.

  • літаків – 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.

  • крилаті ракети – 4 491 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.

  • спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.

Як повідомлялося, минулої ночі, 26 березня, Україна здійснила удар по одному з найбільших НПЗ Росії - Киришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області. Відомо про займання установок первинної переробки нафти, а також двох великих резервуарів.

