Втрати Росії станом на 27 березня: Генштаб оновив дані
Росіяни втратили чимало техніки. Зокрема, 68 артсистем і дві реактивні системи залпового вогню.
Станом на 27 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 293 170 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1000 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 293 170 (+1 000) осіб
танків – 11 808 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 287 (+9) од.
артилерійських систем – 38 863 (+68) од.
РСЗВ – 1 700 (+2) од.
засоби ППО – 1 337 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 200 611 (+2 222) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 85 569 (+217) од.
спеціальна техніка – 4 100 (+0) од.
Як повідомлялося, минулої ночі, 26 березня, Україна здійснила удар по одному з найбільших НПЗ Росії - Киришському нафтопереробному заводу в Ленінградській області. Відомо про займання установок первинної переробки нафти, а також двох великих резервуарів.