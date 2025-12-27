- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 27 грудня: Генштаб оновив дані
За добу знищено ще п’ять російських танків та 33 артсистеми.
Станом на ранок 27 грудня ЗСУ знищили 1 203 310 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб
танків – 11 464 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од.
артилерійських систем – 35 542 (+33) од.
РСЗВ – 1 579 (+0) од.
засоби ППО – 1 264 (+0) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од.
крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од.
спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія планує кинути на війну проти України 2026-го ще тисячі людей. За його даними, мобілізаційний план росіян — набрати 409 тисяч людей. До слова, цього року Кремль ставив за мету залучити до лав окупаційної армії 403 тисячі осіб і йому це вдалося.