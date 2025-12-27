Втрати Росії станом на 27 грудня: Генштаб оновив дані

Втрати РФ у війні знову зросли. / © Associated Press

Станом на ранок 27 грудня ЗСУ знищили 1 203 310 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 203 310 (+1 240) осіб

танків – 11 464 (+5) од.

бойових броньованих машин – 23 823 (+19) од.

артилерійських систем – 35 542 (+33) од.

РСЗВ – 1 579 (+0) од.

засоби ППО – 1 264 (+0) од.

літаків – 434 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 95 539 (+205) од.

крилаті ракети – 4 107 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 71 612 (+158) од.

спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що Росія планує кинути на війну проти України 2026-го ще тисячі людей. За його даними, мобілізаційний план росіян — набрати 409 тисяч людей. До слова, цього року Кремль ставив за мету залучити до лав окупаційної армії 403 тисячі осіб і йому це вдалося.

