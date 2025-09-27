- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 70
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 27 вересня: Генштаб оновив дані
Російська армія активно втрачає техніку, зокрема, у ворога стало менше танків та броньованих машин.
Станом на ранок 27 вересня ЗСУ знищили 1 107 400 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 107 400 (+970) осіб
танків – 11204 (+1) од
бойових броньованих машин – 23288 (+1) од
артилерійських систем – 33186 (+39) од
РСЗВ – 1502 (+1) од
засоби ППО – 1223 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 63931 (+362)
крилаті ракети – 3747 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 62909 (+91)
спеціальна техніка – 3977 (+2).
Нагадаємо, керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Павло Лакійчук розповів, що диктатор РФ Володимир Путін має “план Б” замість мобілізації. Кремль може вдатися до призову, наголосив експерт, якщо вважатиме її необхідною, але існують ще два сценарії. Один з яких - залучення військових із КНДР.