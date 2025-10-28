ТСН у соціальних мережах

Війна
80
1 хв

Втрати Росії станом на 28 жовтня: Генштаб оновив дані

Знищено ще шість російських танків та 8 артсистем.

Софія Бригадир
Втрати окупантів

Втрати окупантів / © Associated Press

Станом на 28 жовтня 2025 року, загальні бойові втрати російських військ орієнтовно склали 1 137 850 осіб. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 060 окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу — близько 1 137 850 (+1 060) осіб

  • танків — 11 299 (+6) од

  • бойових броньованих машин — 23 508 (+28) од

  • артилерійських систем — 34 044 (+8) од

  • РСЗВ — 1 529 (+2) од

  • засоби ППО — 1 230 (+0) од

  • літаків — 428 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0) од

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 75 054 (+108)

  • крилаті ракети — 3 880 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 786 (+131)

  • спеціальна техніка — 3 984 (+3).

Втрати окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати окупантів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, 27 жовтня відомий Z-блогер опублікував прощальний допис з фото російського Ка-52, натякаючи на втрату бойового гелікоптера.

