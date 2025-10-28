- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 28 жовтня: Генштаб оновив дані
Знищено ще шість російських танків та 8 артсистем.
Станом на 28 жовтня 2025 року, загальні бойові втрати російських військ орієнтовно склали 1 137 850 осіб. Лише за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 1 060 окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу — близько 1 137 850 (+1 060) осіб
танків — 11 299 (+6) од
бойових броньованих машин — 23 508 (+28) од
артилерійських систем — 34 044 (+8) од
РСЗВ — 1 529 (+2) од
засоби ППО — 1 230 (+0) од
літаків — 428 (+0) од
гелікоптерів — 346 (+0) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 75 054 (+108)
крилаті ракети — 3 880 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 786 (+131)
спеціальна техніка — 3 984 (+3).
Нагадаємо, 27 жовтня відомий Z-блогер опублікував прощальний допис з фото російського Ка-52, натякаючи на втрату бойового гелікоптера.