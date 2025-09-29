Втрати Росії станом на 29 вересня: Генштаб оновив дані

Втрат РФ знову зросли - за минулу добу ліквідовано ще 1080 загарбників. / © Associated Press

Реклама

Станом на ранок 27 вересня ЗСУ знищили 1 109 590 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 109 590 (+1080) осіб

танків – 11218 (+7) од

бойових броньованих машин – 23290 (+0) од

артилерійських систем – 33284 (+53) од

РСЗВ – 1504 (+1) од

засоби ППО – 1224 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 345 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)

крилаті ракети – 3790 (+43)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111)

спеціальна техніка – 3979 (+2)

Як повідомлялося, 27 вересня в окупованому Мелітополі на закритій охоронюваній військовій базі РФ пролунав вибух. У місті бійці ГУР знищили "буханку" та військових РФ. В українському відомстві наголосили, що це була непроста операція з метою ліквідації техніки та живої сили РФ.

Реклама