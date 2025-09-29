- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 472
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 29 вересня: Генштаб оновив дані
Російська армія активно втрачає техніку, зокрема, у ворога стало менше танків та броньованих машин.
Станом на ранок 27 вересня ЗСУ знищили 1 109 590 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 109 590 (+1080) осіб
танків – 11218 (+7) од
бойових броньованих машин – 23290 (+0) од
артилерійських систем – 33284 (+53) од
РСЗВ – 1504 (+1) од
засоби ППО – 1224 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 345 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65002 (+617)
крилаті ракети – 3790 (+43)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63151 (+111)
спеціальна техніка – 3979 (+2)
Як повідомлялося, 27 вересня в окупованому Мелітополі на закритій охоронюваній військовій базі РФ пролунав вибух. У місті бійці ГУР знищили "буханку" та військових РФ. В українському відомстві наголосили, що це була непроста операція з метою ліквідації техніки та живої сили РФ.