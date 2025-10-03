ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 3 жовтня: Генштаб оновив дані

За добу знищено чимало російської техніки. Зокрема, 13 артсистем і один танк.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

За добу знищено ще 970 солдатів РФ. / © gettyimages.com

Станом на ранок 30 вересня ЗСУ знищили 1 113 430 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 113 430 (+970) осіб

  • танків – 11225 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23297 (+1) од

  • артилерійських систем – 33413 (+13) од

  • РСЗВ – 1514 (+1) од

  • засоби ППО – 1222 (+0) од

  • літаків – 427 (+0) од

  • гелікоптерів – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273)

  • крилаті ракети – 3793 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44)

  • спеціальна техніка – 3970 (+0)

Зауважимо, у Генштабі наголосили, що у зв'язку з надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Нагадаємо, СБУ порахувала, скільки "Шахедів" РФ запустила по Україні від 2022 року. Від лютого 2022 року до серпня 2025-го зафіксувало майже 50 тисяч фактів запусків цих БпЛА по українській території. Внаслідок цих масованих атак загинуло 253 людини, зазнали поранень 1524 людини.

