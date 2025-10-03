- Дата публікації
Війна
352
1 хв
Втрати Росії станом на 3 жовтня: Генштаб оновив дані
За добу знищено чимало російської техніки. Зокрема, 13 артсистем і один танк.
Станом на ранок 30 вересня ЗСУ знищили 1 113 430 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 113 430 (+970) осіб
танків – 11225 (+1) од
бойових броньованих машин – 23297 (+1) од
артилерійських систем – 33413 (+13) од
РСЗВ – 1514 (+1) од
засоби ППО – 1222 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 66093 (+273)
крилаті ракети – 3793 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63325 (+44)
спеціальна техніка – 3970 (+0)
Зауважимо, у Генштабі наголосили, що у зв'язку з надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – артсистеми, РСЗВ, засоби ППО, БПЛА ОТР, крилаті ракети, автомобільний транспорт та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Нагадаємо, СБУ порахувала, скільки "Шахедів" РФ запустила по Україні від 2022 року. Від лютого 2022 року до серпня 2025-го зафіксувало майже 50 тисяч фактів запусків цих БпЛА по українській території. Внаслідок цих масованих атак загинуло 253 людини, зазнали поранень 1524 людини.