Війна
222
Втрати Росії станом на 3 жовтня: Генштаб оновив дані

За добу втрати армії РФ зросли на понад тисячу осіб.

Олена Капнік
Втрати РФ.

За добу втрати армії РФ зросли на понад тисячу осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 30 вересня ЗСУ знищили 1 117 360 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу – близько 1 117 360 (+1020) осіб

танків – 11238 (+3) од

бойових броньованих машин – 23319 (+6) од

артилерійських систем – 33493 (+29) од

РСЗВ – 1516 (+0) од

засоби ППО– 1224 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни– 63575 (+79)

спеціальна техніка – 3973 (+2)

