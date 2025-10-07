- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 3 жовтня: Генштаб оновив дані
За добу втрати армії РФ зросли на понад тисячу осіб.
Станом на ранок 30 вересня ЗСУ знищили 1 117 360 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 117 360 (+1020) осіб
танків – 11238 (+3) од
бойових броньованих машин – 23319 (+6) од
артилерійських систем – 33493 (+29) од
РСЗВ – 1516 (+0) од
засоби ППО– 1224 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)
крилаті ракети – 3841 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни– 63575 (+79)
спеціальна техніка – 3973 (+2)