Війна
Втрати Росії станом на 30 вересня: Генштаб оновив дані

Знищено ще чотири російські танки та 27 артсистем.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 30 вересня ЗСУ знищили 1 110 560 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 110 560 (+970) осіб

  • танків – 11222 (+4) од

  • бойових броньованих машин – 23291 (+1) од

  • артилерійських систем – 33311 (+27) од

  • РСЗВ – 1505 (+1) од

  • засоби ППО – 1224 (+0) од

  • літаків – 427 (+0) од

  • гелікоптерів – 346 (+1)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)

  • крилаті ракети – 3790 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90)

  • спеціальна техніка – 3979 (+0).

Нагадаємо, минулої ночі ЗСУ вдарили по важливому заводу РФ у Брянській області. Було атаковано підприємство «Електродеталь». Дальність польоту чотирьох ракет становила понад 240 кілометрів.

