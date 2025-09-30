- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 30 вересня: Генштаб оновив дані
Знищено ще чотири російські танки та 27 артсистем.
Станом на ранок 30 вересня ЗСУ знищили 1 110 560 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 110 560 (+970) осіб
танків – 11222 (+4) од
бойових броньованих машин – 23291 (+1) од
артилерійських систем – 33311 (+27) од
РСЗВ – 1505 (+1) од
засоби ППО – 1224 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+1)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65303 (+301)
крилаті ракети – 3790 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63241 (+90)
спеціальна техніка – 3979 (+0).
Нагадаємо, минулої ночі ЗСУ вдарили по важливому заводу РФ у Брянській області. Було атаковано підприємство «Електродеталь». Дальність польоту чотирьох ракет становила понад 240 кілометрів.