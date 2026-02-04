- Дата публікації
- Війна
- 29
- 1 хв
Втрати Росії станом на 4 лютого: Генштаб оновив дані
Втрати РФ зросли. Ліквідовано ще 780 загарбників.
Станом на ранок 4 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 243 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 780 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу — близько 1 243 070 (+780) осіб
танків — 11 637 (+4) од.
бойових броньованих машин — 23 992 (+7) од.
артилерійських систем — 36 915 (+60) од.
РСЗВ — 1 634 (+1) од.
засоби ППО — 1 293 (+1) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 123 743 (+1 355) од.
крилаті ракети — 4 245 (+40) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 76 949 (+211) од.
спеціальна техніка — 4 062 (+4) од.
Нагадаємо, у січні 2026-го РФ встановила рекорд ракетних ударів по Україні. Загалом за місяць було випущено 91 балістичну ракету — це найбільший показник за весь час повномасштабної війни. У січні балістичних пусків було більше, ніж застосувань Х-101 і «Калібрів» разом узятих.