Втрати Росії станом на 4 лютого: Генштаб оновив дані

Втрати РФ зросли. Ліквідовано ще 780 загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 4 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 243 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 780 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу — близько 1 243 070 (+780) осіб

танків — 11 637 (+4) од.

бойових броньованих машин — 23 992 (+7) од.

артилерійських систем — 36 915 (+60) од.

РСЗВ — 1 634 (+1) од.

засоби ППО — 1 293 (+1) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 347 (+0) од.

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 123 743 (+1 355) од.

крилаті ракети — 4 245 (+40) од.

кораблі / катери — 28 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 76 949 (+211) од.

спеціальна техніка — 4 062 (+4) од.

Нагадаємо, у січні 2026-го РФ встановила рекорд ракетних ударів по Україні. Загалом за місяць було випущено 91 балістичну ракету — це найбільший показник за весь час повномасштабної війни. У січні балістичних пусків було більше, ніж застосувань Х-101 і «Калібрів» разом узятих.