ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 4 лютого: Генштаб оновив дані

Втрати РФ зросли. Ліквідовано ще 780 загарбників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ зросли. Ліквідовано ще 780 загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 4 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 243 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 780 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу — близько 1 243 070 (+780) осіб

  • танків — 11 637 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 23 992 (+7) од.

  • артилерійських систем — 36 915 (+60) од.

  • РСЗВ — 1 634 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 293 (+1) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 123 743 (+1 355) од.

  • крилаті ракети — 4 245 (+40) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 76 949 (+211) од.

  • спеціальна техніка — 4 062 (+4) од.

Нагадаємо, у січні 2026-го РФ встановила рекорд ракетних ударів по Україні. Загалом за місяць було випущено 91 балістичну ракету — це найбільший показник за весь час повномасштабної війни. У січні балістичних пусків було більше, ніж застосувань Х-101 і «Калібрів» разом узятих.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie