Втрати Росії станом на 5 березня: Генштаб оновив дані
Окупанти втратили багато техніки. Зокрема, чотири танки і понад 40 артсистем.
Станом на 5 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 270 400 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 900 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 270 400 (+900) осіб
танків — 11 727 (+4) од.
бойових броньованих машин — 24 142 (+7) од.
артилерійських систем — 37 915 (+41) од.
РСЗВ — 1 667 (+0) од.
засоби ППО — 1 319 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 348 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 158 381 (+1 950) од.
крилаті ракети — 4 384 (+0) од.
кораблі / катери — 30 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 81 434 (+210) од.
спеціальна техніка — 4 079 (+1) од.
Нагадаємо, наприкінці лютого ЗСУ вдарили по ключовому заводу РФ в місті у Воткінськ. ЗСУ завдали ударів ракетами FP-5 «Фламінго» по підприємству, що розташоване за 1400 км від українського кордону. Тепер у росіян виникли проблеми з виробництвом ракет.