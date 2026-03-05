ТСН у соціальних мережах

Війна
552
1 хв

Втрати Росії станом на 5 березня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки. Зокрема, чотири танки і понад 40 артсистем.

Олена Капнік
Втрати Росії.

Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на 5 березня 2026-го ЗСУ знищили 1 270 400 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 900 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 270 400 (+900) осіб

  • танків — 11 727 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 24 142 (+7) од.

  • артилерійських систем — 37 915 (+41) од.

  • РСЗВ — 1 667 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 319 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 348 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 158 381 (+1 950) од.

  • крилаті ракети — 4 384 (+0) од.

  • кораблі / катери — 30 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 81 434 (+210) од.

  • спеціальна техніка — 4 079 (+1) од.

Нагадаємо, наприкінці лютого ЗСУ вдарили по ключовому заводу РФ в місті у Воткінськ. ЗСУ завдали ударів ракетами FP-5 «Фламінго» по підприємству, що розташоване за 1400 км від українського кордону. Тепер у росіян виникли проблеми з виробництвом ракет.

