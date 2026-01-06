ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 6 січня: Генштаб оновив дані

Втрати РФ у війні зросли ще на понад 900 загарбників.

Втрати РФ.

Втрати РФ у війні зросли ще на понад 900 загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 6 січня 2026-го ЗСУ знищили 1 213 460 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу– близько 1 213 460 (+940) осіб

  • танків – 11 512 (+5) од.

  • бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.

  • артилерійських систем – 35 831 (+46) од.

  • РСЗВ – 1 593 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 269 (+1) од.

  • літаків – 434 (+0) од.

  • гелікоптерів – 347 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.

  • крилаті ракети– 4 137 (+0) од.

  • кораблі / катери – 28 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.

  • спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.

Як повідомлялося, українські військові взяли в полон агента РФ у Куп’янську, який коригував удари по українських позиціях у цьому місті на Харківщині. Противник діяв приховано: він постійно змінював локації, переховуючись у щільній міській забудові.

