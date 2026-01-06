- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 48
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 6 січня: Генштаб оновив дані
Втрати РФ у війні зросли ще на понад 900 загарбників.
Станом на ранок 6 січня 2026-го ЗСУ знищили 1 213 460 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу– близько 1 213 460 (+940) осіб
танків – 11 512 (+5) од.
бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од.
артилерійських систем – 35 831 (+46) од.
РСЗВ – 1 593 (+1) од.
засоби ППО – 1 269 (+1) од.
літаків – 434 (+0) од.
гелікоптерів – 347 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од.
крилаті ракети– 4 137 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од.
спеціальна техніка – 4 036 (+0) од.
Як повідомлялося, українські військові взяли в полон агента РФ у Куп’янську, який коригував удари по українських позиціях у цьому місті на Харківщині. Противник діяв приховано: він постійно змінював локації, переховуючись у щільній міській забудові.