- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 6 вересня: Генштаб оновив дані
Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 39 артсистем і 256 дронів.
Станом на ранок 26 серпня ЗСУ знищили 1 087 180 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 087 180 (+960) осіб
танків – 11161 (+2) од
бойових броньованих машин – 23243 (+0) од
артилерійських систем – 32474 (+39) од
РСЗВ – 1480 (+0) од
засоби ППО – 1217 (+1) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256)
крилаті ракети – 3686 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни– 60950 (+119)
спеціальна техніка – 3957 (+1)
Нагадаємо, генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес наголошує, що у Росії достатньо людських ресурсів, але можливості оборонної промисловості залишаються обмеженими. З його слів, Росія ще зможе воювати рік або півтора. Він наголошує, головна мета російських атак — постійний тиск на Україну, однак такий підхід має обмежену перспективу.