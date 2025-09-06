ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 6 вересня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 39 артсистем і 256 дронів.

Втрати РФ.

Втрати РФ станом на 6 вересня 2025-го сягнули 1 087 180 осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 26 серпня ЗСУ знищили 1 087 180 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 960 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 087 180 (+960) осіб

  • танків – 11161 (+2) од

  • бойових броньованих машин – 23243 (+0) од

  • артилерійських систем – 32474 (+39) од

  • РСЗВ – 1480 (+0) од

  • засоби ППО – 1217 (+1) од

  • літаків – 422 (+0) од

  • гелікоптерів – 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56523 (+256)

  • крилаті ракети – 3686 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни– 60950 (+119)

  • спеціальна техніка – 3957 (+1)

Нагадаємо, генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес наголошує, що у Росії достатньо людських ресурсів, але можливості оборонної промисловості залишаються обмеженими. З його слів, Росія ще зможе воювати рік або півтора. Він наголошує, головна мета російських атак — постійний тиск на Україну, однак такий підхід має обмежену перспективу.

