- Війна
- 101
Втрати Росії станом на 7 травня: Генштаб оновив дані
Протягом доби окупанти втратили майже 1900 безпілотників різних типів.
Станом на 7 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 338 060 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу — близько 1 338 060 (+890) осіб
танків — 11 918 (+0) од.
бойових броньованих машин — 24 521 (+6) од.
артилерійських систем — 41 539 (+61) од.
РСЗВ / MLRS — 1 776 (+1) од.
засоби ППО — 1 365 (+2) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 352 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси — 1 336 (+4) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 277 912 (+1 851) од.
крилаті ракети — 4 585 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 94 545 (+233) од.
спеціальна техніка — 4 172 (+2) од.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський шокував новим числом втрат армії РФ. Протягом квітня було ліквідовано (убито і поранено) 35 тис. російських окупантів. За його словами, «по кожному ураженню є чітке підтвердження».