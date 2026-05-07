Війна
Війна
101
1 хв

Втрати Росії станом на 7 травня: Генштаб оновив дані

Протягом доби окупанти втратили майже 1900 безпілотників різних типів.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на 7 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 338 060 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 890 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу — близько 1 338 060 (+890) осіб

  • танків — 11 918 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 24 521 (+6) од.

  • артилерійських систем — 41 539 (+61) од.

  • РСЗВ / MLRS — 1 776 (+1) од.

  • засоби ППО — 1 365 (+2) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 352 (+0) од.

  • наземні робототехнічні комплекси — 1 336 (+4) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 277 912 (+1 851) од.

  • крилаті ракети — 4 585 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 94 545 (+233) од.

  • спеціальна техніка — 4 172 (+2) од.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський шокував новим числом втрат армії РФ. Протягом квітня було ліквідовано (убито і поранено) 35 тис. російських окупантів. За його словами, «по кожному ураженню є чітке підтвердження».

