Війна
856
1 хв

Втрати Росії станом на 8 квітня: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили ще п’ять танків та понад 60 артсистем.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на 8 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 306 500 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб

  • танків – 11 846 (+5) од.

  • бойових броньованих машин – 24 368 (+4) од.

  • артилерійських систем – 39 625 (+63) од.

  • РСЗВ – 1 723 (+1) од.

  • засоби ППО – 1 341 (+1) од.

  • літаків - 435 (+0) од.

  • гелікоптерів – 350 (+0) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 225 301 (+1 960) од.

  • крилаті ракети – 4 517 (+0) од.

  • кораблі / катери – 33 (+0) од.

  • підводні човни – 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 88 103 (+241) од.

  • спеціальна техніка – 4 117 (+2) од.

Як повідомлялося, 5 квітня ЗСУ розгромили носій "Калібрів" - два ударні БпЛА влучили у російський фрегат проєкту 11356Р типу «Буревісник». Наразі масштаби завданих йому збитків встановлюються.

також ЗСУ атакували об’єкти нафтової логістики у Краснодарському краї: нафтобазу «Грушовая» і термінал «Шесхарис».

