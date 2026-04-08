Втрати Росії станом на 8 квітня: Генштаб оновив дані
Окупанти втратили ще п’ять танків та понад 60 артсистем.
Станом на 8 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 306 500 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1300 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 306 500 (+1 030) осіб
танків – 11 846 (+5) од.
бойових броньованих машин – 24 368 (+4) од.
артилерійських систем – 39 625 (+63) од.
РСЗВ – 1 723 (+1) од.
засоби ППО – 1 341 (+1) од.
літаків - 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БпЛА оперативно–тактичного рівня – 225 301 (+1 960) од.
крилаті ракети – 4 517 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 88 103 (+241) од.
спеціальна техніка – 4 117 (+2) од.
Як повідомлялося, 5 квітня ЗСУ розгромили носій "Калібрів" - два ударні БпЛА влучили у російський фрегат проєкту 11356Р типу «Буревісник». Наразі масштаби завданих йому збитків встановлюються.
також ЗСУ атакували об’єкти нафтової логістики у Краснодарському краї: нафтобазу «Грушовая» і термінал «Шесхарис».