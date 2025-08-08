ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 8 серпня: Генштаб оновив дані

Армія загарбників втратила ще сім танків та 52 артсистеми.

Втрати РФ

Станом на 8 серпня 2025-го знищено ще понад тисячі росіян. / © Associated Press

Станом на ранок 8 серпня ЗСУ знищили 1 061 350 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 061 350 (+1040) осіб,

  • танків – 11083 (+7) од

  • бойових броньованих машин – 23102 (+7) од

  • артилерійських систем – 31232 (+52) од

  • РСЗВ – 1456 (+0) од

  • засоби ППО – 1203 (+0) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238)

  • крилаті ракети – 3555 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126)

  • спеціальна техніка – 3936 (+0)

Як повідомлялося, спецпідрозділ ГУР знищив сотні окупантів у тилу ворога на Сумщині. Рейду у тил ворога здійснили бійці елітного підрозділу "Тимур". За даними розвідки, щонайменше 334 військовослужбовців РФ загинули та понад 550 отримали поранення.

