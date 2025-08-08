- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 518
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 8 серпня: Генштаб оновив дані
Армія загарбників втратила ще сім танків та 52 артсистеми.
Станом на ранок 8 серпня ЗСУ знищили 1 061 350 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1040 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 061 350 (+1040) осіб,
танків – 11083 (+7) од
бойових броньованих машин – 23102 (+7) од
артилерійських систем – 31232 (+52) од
РСЗВ – 1456 (+0) од
засоби ППО – 1203 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 50168 (+238)
крилаті ракети – 3555 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 57731 (+126)
спеціальна техніка – 3936 (+0)
Як повідомлялося, спецпідрозділ ГУР знищив сотні окупантів у тилу ворога на Сумщині. Рейду у тил ворога здійснили бійці елітного підрозділу "Тимур". За даними розвідки, щонайменше 334 військовослужбовців РФ загинули та понад 550 отримали поранення.