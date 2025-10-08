- Дата публікації
Втрати Росії станом на 8 жовтня: Генштаб оновив дані
За добу знищено ще понад тисячу російських окупантів.
Станом на ранок 8 жовтня ЗСУ знищили 1 118 370 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 118 370 (+1010) осіб
танків – 11240 (+2) од
бойових броньованих машин – 23324 (+5) од
артилерійських систем – 33519 (+26) од
РСЗВ – 1517 (+1) од
засоби ППО – 1225 (+1) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401)
крилаті ракети – 3841 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75)
спеціальна техніка – 3973 (+0)