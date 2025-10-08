ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 8 жовтня: Генштаб оновив дані

За добу знищено ще понад тисячу російських окупантів.

Втрати РФ.

За добу знищено понад тисячу російських окупантів. / © Associated Press

Станом на ранок 8 жовтня ЗСУ знищили 1 118 370 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1010 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу – близько 1 118 370 (+1010) осіб

танків – 11240 (+2) од

бойових броньованих машин – 23324 (+5) од

артилерійських систем – 33519 (+26) од

РСЗВ – 1517 (+1) од

засоби ППО – 1225 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75)

спеціальна техніка – 3973 (+0)

