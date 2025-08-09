ТСН у соціальних мережах

Втрати Росії станом на 9 серпня: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку та озброєння.

Втрати РФ

За минулу добу втрати росіян зросли ще на 940 загарбників. / © Associated Press

Станом на ранок 9 серпня ЗСУ знищили 1 061 350 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 062 290 (+940) осіб

  • танків – 11088 (+5) од

  • бойових броньованих машин – 23103 (+1) од

  • артилерійських систем – 31273 (+41) од

  • РСЗВ – 1456 (+0) од

  • засоби ППО – 1204 (+1) од

  • літаків – 421 (+0) од

  • гелікоптерів – 340 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147)

  • крилаті ракети – 3555 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125)

  • спеціальна техніка – 3936 (+0)

Як повідомлялося, українська розвідка знищила найціннішу радіолокаційну станцію росіян у Криму. Військові вдарили в Криму рідкісну РЛС окупантів — 98Л6 «Єнісєй». Ця станція є ключовим елементом комплексу С-500 «Прометей».

