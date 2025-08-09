- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 138
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 9 серпня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку та озброєння.
Станом на ранок 9 серпня ЗСУ знищили 1 061 350 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 940 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 062 290 (+940) осіб
танків – 11088 (+5) од
бойових броньованих машин – 23103 (+1) од
артилерійських систем – 31273 (+41) од
РСЗВ – 1456 (+0) од
засоби ППО – 1204 (+1) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 50315 (+147)
крилаті ракети – 3555 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 57856 (+125)
спеціальна техніка – 3936 (+0)
Як повідомлялося, українська розвідка знищила найціннішу радіолокаційну станцію росіян у Криму. Військові вдарили в Криму рідкісну РЛС окупантів — 98Л6 «Єнісєй». Ця станція є ключовим елементом комплексу С-500 «Прометей».