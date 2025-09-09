- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 9 вересня: Генштаб оновив дані
Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 32 артсистем і один танк.
Станом на ранок 9 вересня ЗСУ знищили 1 090 010 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб,
танків – 11169 (+1) од
бойових броньованих машин – 23261 (+3) од
артилерійських систем – 32577 (+32) од
РСЗВ – 1482 (+1) од
засоби ППО – 1217 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 341 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)
крилаті ракети – 3691 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни / submarines – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61207 (+72)
спеціальна техніка / special equipment – 3963 (+2)
Нагадаємо, дані UA War Infographics свідчать про те, що за три місяці літа армія РФ зазнала пекельних втрат на війні в Україні. За одне лише літо 2025 росіяни втратили понад 94 тисячі людей та 32 000 одиниць техніки.