ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії станом на 9 вересня: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають і техніку. Зокрема, 32 артсистем і один танк.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ станом на 9 вересня 2025-го сягнули 1 090 010 осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 9 вересня ЗСУ знищили 1 090 010 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 950 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового складу – близько 1 090 010 (+950) осіб,

  • танків – 11169 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23261 (+3) од

  • артилерійських систем – 32577 (+32) од

  • РСЗВ – 1482 (+1) од

  • засоби ППО – 1217 (+0) од

  • літаків – 422 (+0) од

  • гелікоптерів – 341 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)

  • крилаті ракети – 3691 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни / submarines – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 61207 (+72)

  • спеціальна техніка / special equipment – 3963 (+2)

Нагадаємо, дані UA War Infographics свідчать про те, що за три місяці літа армія РФ зазнала пекельних втрат на війні в Україні. За одне лише літо 2025 росіяни втратили понад 94 тисячі людей та 32 000 одиниць техніки.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie