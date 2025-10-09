- Дата публікації
Втрати Росії станом на 9 жовтня: Генштаб оновив дані
Станом на ранок 9 жовтня ЗСУ знищили 1 119 390 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу – близько 1 119 390 (+1020) осіб
танків – 11241 (+1) од
бойових броньованих машин – 23325 (+1) од
артилерійських систем – 33534 (+15) од
РСЗВ – 1517 (+0) од
засоби ППО – 1225 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)
крилаті ракети – 3841 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55)
спеціальна техніка – 3973 (+0)
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів про втрати військових за тиждень війни Росії проти України. Так, лише за минулий тиждень загинуло 7812 військових. Американський лідер висловив занепокоєння масштабом втрат і назвав ситуацію «божевіллям».