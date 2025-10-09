ТСН у соціальних мережах

Війна
67
1 хв

Втрати Росії станом на 9 жовтня: Генштаб оновив дані

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Втрати РФ.

Втрати РФ у війна за минулу добу склали 1020 осіб. / © Associated Press

Станом на ранок 9 жовтня ЗСУ знищили 1 119 390 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1020 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу – близько 1 119 390 (+1020) осіб

  • танків – 11241 (+1) од

  • бойових броньованих машин – 23325 (+1) од

  • артилерійських систем – 33534 (+15) од

  • РСЗВ – 1517 (+0) од

  • засоби ППО – 1225 (+0) од

  • літаків – 427 (+0) од

  • гелікоптерів – 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68293 (+328)

  • крилаті ракети – 3841 (+0)

  • кораблі / катери – 28 (+0)

  • підводні човни – 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63705 (+55)

  • спеціальна техніка – 3973 (+0)

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розповів про втрати військових за тиждень війни Росії проти України. Так, лише за минулий тиждень загинуло 7812 військових. Американський лідер висловив занепокоєння масштабом втрат і назвав ситуацію «божевіллям».

