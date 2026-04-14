- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 279
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії у війні наблизилися до нової психологічної позначки: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, за добу у них мінус 38 артсистем і майже 2,5 тис. БпЛА.
Станом на 14 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 312 960 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 312 960 (+820) осіб
танків — 11 863 (+2) од.
бойових броньованих машин — 24 389 (+3) од.
артилерійських системs — 39 953 (+38) од.
РСЗВ — 1 732 (+4) од.
засоби ППО — 1 346 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 237 853 (+2 459) од.
крилаті ракети — 4 517 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 89 300 (+201) од.
спеціальна техніка — 4 123 (+0) од.
Як повідомлялося, під час оголошеного режиму припинення вогню — Великоднього перемир’я — росіяни убили своїх. Окупанти атакували беззбройних бійців під час евакуації з передових позицій у Часовому Яру. Порушники перемир’я не знали, що завдають удару FPV-дронами по своїх.