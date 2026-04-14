ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
279
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії у війні наблизилися до нової психологічної позначки: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, за добу у них мінус 38 артсистем і майже 2,5 тис. БпЛА.

Автор публікації
Олена Капнік
Втрати РФ у війні.

Втрати РФ у війні. / © Associated Press

Станом на 14 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 312 960 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 312 960 (+820) осіб

  • танків — 11 863 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 389 (+3) од.

  • артилерійських системs — 39 953 (+38) од.

  • РСЗВ — 1 732 (+4) од.

  • засоби ППО — 1 346 (+0) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 237 853 (+2 459) од.

  • крилаті ракети — 4 517 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 89 300 (+201) од.

  • спеціальна техніка — 4 123 (+0) од.

Як повідомлялося, під час оголошеного режиму припинення вогню — Великоднього перемир’я — росіяни убили своїх. Окупанти атакували беззбройних бійців під час евакуації з передових позицій у Часовому Яру. Порушники перемир’я не знали, що завдають удару FPV-дронами по своїх.

Дата публікації
Кількість переглядів
279
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie