Втрати Росії у війні наблизилися до нової психологічної позначки: Генштаб оновив дані

Втрати РФ у війні.

Реклама

Станом на 14 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 312 960 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 820 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

особового складу — близько 1 312 960 (+820) осіб

танків — 11 863 (+2) од.

бойових броньованих машин — 24 389 (+3) од.

артилерійських системs — 39 953 (+38) од.

РСЗВ — 1 732 (+4) од.

засоби ППО — 1 346 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 237 853 (+2 459) од.

крилаті ракети — 4 517 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 89 300 (+201) од.

спеціальна техніка — 4 123 (+0) од.

Як повідомлялося, під час оголошеного режиму припинення вогню — Великоднього перемир’я — росіяни убили своїх. Окупанти атакували беззбройних бійців під час евакуації з передових позицій у Часовому Яру. Порушники перемир’я не знали, що завдають удару FPV-дронами по своїх.