Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, за добу у них мінус 65 артсистем і майже 2 тис. БпЛА.
Станом на 7 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 305 470 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії у війні:
особового складу — близько 1 305 470 (+980) осіб
танків — 11 841 (+0) од.
бойових броньованих машин — 24 364 (+4) од.
артилерійських систем — 39 562 (+65) од.
РСЗВ — 1 722 (+3) од.
засоби ППО — 1 340 (+2) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 223 341 (+1 945) од.
крилаті ракети — 4 517 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 87 862 (+248) од.
спеціальна техніка — 4 115 (+3) од.
Як повідомлялося, Кремль запустив у Росії «тиху мобілізацію». Головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш наголошує, що зараз нова система дозволяє владі регулярно поповнювати армійські підрозділи без масових мобілізаційних кампаній, як це було у 2022 році.