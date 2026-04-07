Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають техніку. Зокрема, за добу у них мінус 65 артсистем і майже 2 тис. БпЛА.

Олена Капнік
Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на 7 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 305 470 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 980 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії у війні:

  • особового складу — близько 1 305 470 (+980) осіб

  • танків — 11 841 (+0) од.

  • бойових броньованих машин — 24 364 (+4) од.

  • артилерійських систем — 39 562 (+65) од.

  • РСЗВ — 1 722 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 340 (+2) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 223 341 (+1 945) од.

  • крилаті ракети — 4 517 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 87 862 (+248) од.

  • спеціальна техніка — 4 115 (+3) од.

Як повідомлялося, Кремль запустив у Росії «тиху мобілізацію». Головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш наголошує, що зараз нова система дозволяє владі регулярно поповнювати армійські підрозділи без масових мобілізаційних кампаній, як це було у 2022 році.

