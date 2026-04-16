Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку: Генштаб оновив дані

Окупанти активно втрачають на полі бою і техніку.

Олена Капнік
© Associated Press

Станом на 16 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 315 070 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1100 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога на 16 квітня 2026

  • особового складу — близько 1 315 070 (+1 100) осіб / persons

  • танків — 11 866 (+2) од.

  • бойових броньованих машин — 24 391 (+1) од.

  • артилерійських систем — 40 046 (+43) од.

  • РСЗВ — 1 738 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 347 (+1) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 350 (+0) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 240 598 (+1 357) од.

  • крилаті ракети — 4 537 (+20) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човниs — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 89 761 (+208) од.

  • спеціальна техніка — 4 126 (+1) од.

Нагадаємо, очільник Міноборони Михайло Федоров повідомив, що сотні окупантів гинуть за кожен кілометр території України — 254 військових. Ба більше — Донецькій області ця цифра це вища — в середньому 428 окупантів.

