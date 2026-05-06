Війна
696
1 хв

Втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку: Генштаб оновив дані

Окупанти втрачають не лише особовий склад, але й техніку.

Олена Капнік
Втрати Росії. / © Associated Press

Станом на 6 травня 2026-го ЗСУ знищили 1 337 170 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1050 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

  • особового склад — близько 1 337 170 (+1 050) осіб

  • танків — 11 918 (+1) од.

  • бойових броньованих машин — 24 515 (+5) од.

  • артилерійських систем — 41 478 (+92) од.

  • РСЗВ — 1 775 (+5) од.

  • засоби ППО — 1 363 (+2) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 352 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів– 1 332 (+12) од.

  • БпЛА оперативно–тактичного рівня — 276 061 (+2 031) од.

  • крилаті ракети — 4 585 (+1) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 94 312 (+282) од.

  • спеціальна техніка — 4 170 (+0) од.

Нагадаємо, РФ забирає боєздатні частини з передової заради репетицій до 9 травня. За даними агентів руху АТЕШ, на Костянтинівському напрямку (зокрема у 4-й ОМБр та 103-му мотострілецькому полку) спостерігається масове виведення професійних військових у тил.

