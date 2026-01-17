- Дата публікації
Категорія
Війна
Втрати Росії у війні перевищили 1,2 мільйона у живій силі
Росія за добу втратила три танки і сотні солдатів.
Втрати російських окупантів у війні проти України 17 січня сягнули 1 225 590 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1130 окупантів.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 17.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 225 590 (+1 130) осіб
танків — 11 569 (+3)
бойових броньованих машин — 23 914 (+6)
артилерійських систем — 36 261 (+31)
РСЗВ — 1 615 (+1)
засоби ППО — 1 278 (+1)
літаків — 434
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 108 605 (+721)
крилаті ракети — 4 163
кораблі / катери — 28
підводні човни — 2
автомобільна техніка та автоцистерни — 74 601 (+115)
спеціальна техніка — 4 044
Раніше в Міноборони Великої Британії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.