Війна
25
1 хв

Втрати Росії у війні перевищили мільйон 188 тисяч осіб – Генштаб

За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 14 грудня вони сягнули 1 188 490. За добу ЗСУ ліквідували 710 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 188 490 (+710) осіб

  • танків — 11 410 (+1)

  • бойових броньованих машин AFVs — 23 721 (+7)

  • артилерійських систем — 35 041 (+9)

  • РСЗВ — 1 567

  • засоби ППО — 1 259 (+1)

  • літаків — 432

  • гелікоптерів — 347

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 90 124 (+440)

  • крилаті ракети — 4 073 (+13)

  • кораблі / катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 69 798 (+81)

  • спеціальна техніка — 4 026

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.

25
Наступна публікація

