Втрати Росії у війні перевищили мільйон 188 тисяч осіб – Генштаб
За минулу добу росіяни втратили чимало живої сили та техніки.
Втрати російських окупантів у війні проти України продовжують зростати. Станом на 14 грудня вони сягнули 1 188 490. За добу ЗСУ ліквідували 710 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.12.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 188 490 (+710) осіб
танків — 11 410 (+1)
бойових броньованих машин AFVs — 23 721 (+7)
артилерійських систем — 35 041 (+9)
РСЗВ — 1 567
засоби ППО — 1 259 (+1)
літаків — 432
гелікоптерів — 347
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 90 124 (+440)
крилаті ракети — 4 073 (+13)
кораблі / катери — 28
підводні човни — 1
автомобільна техніка та автоцистерни — 69 798 (+81)
спеціальна техніка — 4 026
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський підтвердив, що Україна втрачає багато своїх солдат. Водночас він акцентував, що Росія втрачає в рази більше бійців.