Війна
73
1 хв

Втрати Росії у війні проти України: ЗСУ "демобілізували" ще 1220 окупантів

Російська армія продовжує втрачати сотні одиниць техніки щодня: за добу ЗСУ знищили ще 19 артилерійських систем та майже 120 вантажівок.

Ірина Лаб'як
Втрати російської армії

Втрати російської армії / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати Росії у війні проти України станом на 30 грудня сягнули 1 млн 206 тис. 910 бійців ліквідованими і пораненими. Лише протягом минулої доби було знищено чи поранено 1220 російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України від 24.02.22 до 30.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 206 910 (+1 220) осіб,

  • танків — 11 477 (+5) од.

  • бойових броньованих машин — 23 841 (+4) од.

  • артилерійських систем — 35 589 (+19) од.

  • реактивних систем залпового вогню — 1 582 (+1) од.

  • засобів протиповітряної оборони — 1 264 (+0) од.

  • літаків — 434 (+0) од.

  • гелікоптерів — 347 (+0) од.

  • безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня — 96 932 (+400) од.

  • крилатих ракет — 4 136 (+0) од.

  • кораблів та катерів — 28 (+0) од.

  • підводних човнів — 2 (+0) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 72 010 (+119) од.

  • спеціальної техніки — 4 031 (+1) од.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що попри виконання Росією плану з мобілізації у 406 тис. осіб, чисельність ворожого угруповання в Україні за останні пів року застигла на рівні 710 — 711 тис. Це свідчить про те, що величезні втрати, які сягають 1000 — 1100 осіб щодоби, повністю нівелюють темпи поповнення армії РФ. Генерал наголосив, що агресор втрачає вшестеро більше бійців убитими, ніж Україна.

73
