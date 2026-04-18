Війна
524
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 18 квітня

За минулу добу було знищено понад тисячу російських загарбників.

Олена Капнік
Втрати Росії

Втрати Росії / © Associated Press

Станом на 18 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 317 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового склад — близько 1 317 150 (+1 080) осіб

танків — 11 876 (+6) од.

бойових броньованих машин — 24 410 (+10) од.

артилерійських систем — 40 242 (+82) од.

РСЗВ — 1 743 (+4) од.

засоби ППО — 1 349 (+0) од.

літаків — 435 (+0) од.

гелікоптерів — 350 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 245 112 (+2 104) од.

крилаті ракети — 4 549 (+0) од.

кораблі / катери — 33 (+0) од.

підводні човни — 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни — 90 194 (+180) од.

спеціальна техніка — 4 129 (+0) од.

Як повідомлялося, під час оголошеного режиму припинення вогню — Великоднього перемир’я — росіяни убили своїх. Окупанти атакували беззбройних бійців під час евакуації з передових позицій у Часовому Яру. Порушники перемир’я не знали, що завдають удару FPV-дронами по своїх.

