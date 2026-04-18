Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 18 квітня
За минулу добу було знищено понад тисячу російських загарбників.
Станом на 18 квітня 2026-го ЗСУ знищили 1 317 150 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1080 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового склад — близько 1 317 150 (+1 080) осіб
танків — 11 876 (+6) од.
бойових броньованих машин — 24 410 (+10) од.
артилерійських систем — 40 242 (+82) од.
РСЗВ — 1 743 (+4) од.
засоби ППО — 1 349 (+0) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 245 112 (+2 104) од.
крилаті ракети — 4 549 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 90 194 (+180) од.
спеціальна техніка — 4 129 (+0) од.
Як повідомлялося, під час оголошеного режиму припинення вогню — Великоднього перемир’я — росіяни убили своїх. Окупанти атакували беззбройних бійців під час евакуації з передових позицій у Часовому Яру. Порушники перемир’я не знали, що завдають удару FPV-дронами по своїх.