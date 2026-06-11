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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
327
Час на прочитання
1 хв

Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 11 червня

Втрати путінського війська зросли ще на понад 1,3 тис. осіб. Знищено чимало ворожої техніки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Втрати РФ

Втрати РФ / © Associated Press

Станом на 11 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 378 820 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1310 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії:

  • особового складу — близько 1 378 820 (+1 310) осіб

  • танків — 12 010 (+6) од.

  • бойових броньованих машин — 24 727 (+10) од.

  • артилерійських систем — 43 787 (+74) од.

  • РСЗВ — 1 859 (+2) од.

  • засоби ППО — 1 416 (+2) од.

  • літаків — 436 (+0) од.

  • гелікоптерів — 353 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 628 (+9) од.

  • БПЛА оперативно–тактичного рівня — 342 651 (+2 120) од.

  • крилаті ракети — 4 733 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 105 498 (+326) од.

  • спеціальна техніка — 4 277 (+10) од.

Як повідомлялося, український дрон знищив "героя Росії", уродженця Калмикії Нарана Очір-Горяєва, який раніше доповідав президентові РФ Володимиру Путіну про захоплення Сіверська. Його було ліквідовано внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль з високопосадовими офіцерами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
327
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