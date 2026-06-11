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- Війна
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Втрати Росії у війні шокують: Генштаб оновив дані на 11 червня
Втрати путінського війська зросли ще на понад 1,3 тис. осіб. Знищено чимало ворожої техніки.
Станом на 11 червня 2026-го ЗСУ знищили 1 378 820 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1310 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії:
особового складу — близько 1 378 820 (+1 310) осіб
танків — 12 010 (+6) од.
бойових броньованих машин — 24 727 (+10) од.
артилерійських систем — 43 787 (+74) од.
РСЗВ — 1 859 (+2) од.
засоби ППО — 1 416 (+2) од.
літаків — 436 (+0) од.
гелікоптерів — 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 628 (+9) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня — 342 651 (+2 120) од.
крилаті ракети — 4 733 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 105 498 (+326) од.
спеціальна техніка — 4 277 (+10) од.
Як повідомлялося, український дрон знищив "героя Росії", уродженця Калмикії Нарана Очір-Горяєва, який раніше доповідав президентові РФ Володимиру Путіну про захоплення Сіверська. Його було ліквідовано внаслідок влучання FPV-дрона в автомобіль з високопосадовими офіцерами.